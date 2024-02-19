Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak... - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig\'in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00'de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu. - İSTANBUL

19.02.2024 14:36
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00'de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak... - Son Dakika
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