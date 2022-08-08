Kumda şampiyon Alanya Belediyespor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nın şampiyonu Alanya Belediyespor oldu.

Galip Dere Plajı'nda düzenlenen şampiyonanın final gününün ilk maçı Kestelspor ile Obaspor arasında gerçekleşti. Kestelspor 7-4 Obaspor'u yenerek Alanya Etabı'nın üçüncüsü oldu. Final maçı ise Alanya Belediyespor ile Labas arasında oynandı. Alanya Belediyespor, Labas takımını 7-5 yenerek etabın şampiyonu oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu FGD Koordinatörü Erden Or ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi. - ANTALYA