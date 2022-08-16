MHK ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da yapılacak - Son Dakika
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MHK ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da yapılacak

16.08.2022 11:32
MHK ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seminere, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve TFF'nin yeni MHK Danışmanı Hugh Dallas, MHK Başkanı Sabri Çelik ve Süper Lig hakemleri katılacak.

Eğitim seminerinde, Büyükekşi ve Çelik tarafından, 2022-2023 sezonunun ilk iki haftası da değerlendirilecek.

MHK danışmanlık görevine başlamasının ardından ilk olarak 24 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilen MHK Yaz Semineri'nin açılış gününde katılımcılara, planlanan uygulamalara yönelik çevrim içi kısa bir konuşma yapan Hugh Dallas ise bu seminerde bilgi ve deneyimlerini Süper Lig hakemlerine yüz yüze aktaracak.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHK ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da yapılacak - Son Dakika
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