TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi - Son Dakika
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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

09.08.2022 15:33
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemini değiştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemini değiştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'de normal sezon sonunda gruplarında birinci olan iki takım doğrudan, play-off müsabakaları sonucu ise 1 takım olmak üzere toplam üç takım Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

TFF 3. Lig'de ise normal sezon sonunda gruplarında birinci olan üç takım doğrudan, play-off müsabakaları sonucunda her gruptan 1'er takım olmak üzere toplam altı takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

TFF 2. Lig'de grup içi play-off müsabakaları üç tur üzerinden oynanacak. Üç tur sonunda her iki gruptan birer takım play-off final müsabakasına yükselecek.

TFF 2. Lig'de play-off aşamasına her grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar katılacak. Normal sezonu 2. sırada bitiren takımlar doğrudan 3. tura yükselecek. 1. tur müsabakalarında her iki grupta 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci takımlar tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Maçlar 3 ve 4. takımların sahasında oynanacak. Müsabakaları kazanan takımlar ikinci tura yükselecek. 2. tur çift maç eleme usulüne göre ve ilk maçlar sıralamada daha altta yer alan takımların sahasında olacak şekilde yapılacak. 2. tur müsabakalarını kazanan takımlar 3. turda lig 2'ncisi olan takımların rakibi olacak. 3. tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre ve ilk maçlar 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde oynanacak. Her iki grupta 3. tur maçları sonucunda tur atlayan 1'er takım, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan final müsabakasını oynamaya hak kazanacak. Final müsabakasını kazanan takım Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

TFF 3. Lig'de ise her üç grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal sezonu 2. sırada bitiren takımlar doğrudan play-off finaline yükselecek. 3. ile 6. takım 4. ile de 5. takım, maçlar 3 ve 4. sıradaki takımların sahasında olmak üzere tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Kazanan ekipler, ilk karşılaşma ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Çift maç sonucunda tur atlayan takım finale yükselecek ve finalde ligi 2. sırada bitiren takımın rakibi olacak. Her grupta ayrı ayrı oynanacak olan final müsabakalarını kazanan üç takım daha TFF 2. Lig'e yükselecek.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi - Son Dakika

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