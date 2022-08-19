TFF'den hakem atamalarıyla ilgili Beşiktaş açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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TFF'den hakem atamalarıyla ilgili Beşiktaş açıklaması Açıklaması

19.08.2022 17:02
TFF'den hakem atamalarıyla ilgili Beşiktaş açıklaması Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hakem atamalarıyla ilgili açıklamalarının Beşiktaş Kulübüne yönelik olmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi'nin Hakem Semineri açılış konuşmasıyla alakalı yeni açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)'nun MHK Ağustos Hakem Semineri açılış konuşmasında kulüplerin hakemlerle ilgili taleplerine yönelik yaptığı konuşma ile ilgili yeni açıklama yayımladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu MHK Ağustos Hakem Semineri açılış konuşmasında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin hakemlerle ilgili taleplerine yönelik "o hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum şeklinde talepleri kabul etmiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor" açıklamasına rağmen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef gösterdiği yönünde algı oluşturulma çabasına aynı seminerin basın toplantısı bölümünde "Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş Başkanını kastetmiyorum. Hakemlerle ilgili bu yönde talepleri olan ve sezonun ilerleyen haftalarında bu yönde istekleri olacak olan tüm kulüpleri kastediyorum" şeklinde açıklama yapmıştır.

Ancak Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir.

Futbolun tüm paydaşlarıyla futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizi bulundukları ekonomik darboğazdan kurtarmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızı yine futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den hakem atamalarıyla ilgili Beşiktaş açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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