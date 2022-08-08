TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi - Son Dakika
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TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi

08.08.2022 19:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı kuralını güncelledi. Süper Lig'in yeni statüsüne göre kadroya yazılacak 35 futbolcunun 21'i yabancı olabilecek, 21 kişilik maç kadrosunda ise 14 yabancı bulunabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 yabancı oynayabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

21 YABANCI TESCİL EDİLEBİLECEK

TFF'nin açıklamasına göre takımlar kadro için 35 futbolcu bildirebilecek ve 21 yabancı tescil ettirebilecek. 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı bulunacak ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilir.

TFF 1. LİG UYGUNLUĞU

TFF 1. Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 2 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilecek.

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Son Dakika Spor TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi - Son Dakika
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