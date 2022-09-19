TFF'den beklenen açıklama! A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın mı geçecek? - Son Dakika
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TFF'den beklenen açıklama! A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın mı geçecek?

19.09.2022 20:42

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceğine yönelik iddiaları cevaplayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Böyle bir konu yok" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirileceği iddialarına, TFF'den açıklama geldi.

"BÖYLE BİR KONU YOK"

Riva'da kamp yapan A Milli Takım'ı takip eden TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddialarını yalandı. Altıntop yaptığı açıklamada, "Böyle bir konu yok." dedi.

"SERGEN YALÇIN'A ÇOK TEKLİF GELDİ"

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Sinan Engin, Sergen Yalçın için, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." şeklinde konuşmuştu.

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A Milli Futbol Takımı, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF'den beklenen açıklama! A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın mı geçecek? - Son Dakika
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