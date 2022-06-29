Bekiroğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, delegelere destekleri için teşekkür etti. Bugünü milat olarak gördüklerini belirten Bekiroğlu, hakkaniyetli olacaklarını vurguladı.

Seçime tek aday olarak giren Bekiroğlu, kullanılan 109 oyun 96'sını alarak federasyonun ilk başkanı oldu. Genel kurulda 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunda başkanlığa Zübeyir Bekiroğlu seçildi - Son Dakika

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