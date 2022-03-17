Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek

17.03.2022 09:59
Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek

Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası, 19 Mart Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası, 19 Mart Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek şampiyonada Kahramanmaraş ve Artvin müsabakalarında dereceye giren kulüp sporcuları mücadele edecek.

Organizasyona 60 sporcunun katılması beklenirken, yarışmalar sonucunda kategorilerinde dereceye giren sporcu ve kulüplere ödül verilecek.

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Kayak Merkezi, Kayseri, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek - Son Dakika


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