Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası, 19 Mart Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek şampiyonada Kahramanmaraş ve Artvin müsabakalarında dereceye giren kulüp sporcuları mücadele edecek.

Organizasyona 60 sporcunun katılması beklenirken, yarışmalar sonucunda kategorilerinde dereceye giren sporcu ve kulüplere ödül verilecek.