Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika
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Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

02.10.2022 16:20

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları'nın 15'inci ayağı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları'nın 15'inci ayağı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapıldı.

Nizip Belediyesinin ev sahipliğinde Hancağız Barajı yanında bulunan boş bir arazide oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda 7 kategoride 55 at yarıştı.

Çevre il ve ilçelerden gelen at sahipleri ile jokeyler, yarışmadan önce federasyon heyetine kayıt yaptıktan sonra belli bir süre atlarıyla toprak pistte antrenman gerçekleştirdi. Daha sonra çeşitli kategorilerde yapılan yarışma, yaklaşık 3 saat sürdü. Yarış sırasında vatandaşların heyecanlı olması ve sürekli jokeylere taktik vermesi dikkat çekti.

Yarışmanın sonunda üçlü tayda Abdulhalit Saydaş, dörtlü tayda Abdulbaki Taydaş, destede Muhammet Yıldırım, küçük ortada Şeref Ömeroğlu, büyük ortada Mehmet İnci, başaltıda Cuma Alan, başta ise Beşir Ballıbey birinci sırayı aldı.

Dereceye giren jokey ve at sahiplerine federasyon tarafından kupa verildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sosyal belediyecilik alanında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını, bugün gerçekleştirilen Rahvan At Yarışları'nın da bunlardan birisi olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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