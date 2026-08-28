Türkiye Gençler Badminton Şampiyonu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde 2 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Çift kadınlar kategorisinin finalinde İsviçreli rakipleriyle karşılaşan Zeynep Berre Ocakoğlu ve Elifnur Demir, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride mücadele eden Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen çifti ise bronz madalya kazandı.

Karışık çiftler kategorisinde ise Erzincanlı milli sporcular Nisa Nur Çimen ve Gökay Göl, finalde Fransız rakiplerini 2-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Karışık çiftlerde mücadele eden Mert Seven ve Aysu Arslan çifti de organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan paylaşımda, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda başarılı sonuçlara imza atan milli sporcular ve teknik ekibin tebrik edildiği belirtildi.