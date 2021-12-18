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ESKİŞEHİR - "Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası" ve "Flöre Açık Turnuvası" Eskişehir'de başladı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - "Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası" ve "Flöre Açık Turnuvası" Eskişehir'de başladı

18.12.2021 12:48

Türkiye Eskrim Federasyonunun 2021-2022 faaliyet takviminde yer alan "Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası" ile 10, 12 ve 14 yaş altı "Flöre Açık Turnuvası" Eskişehir'de başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun 2021-2022 faaliyet takviminde yer alan "Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası" ile 10, 12 ve 14 yaş altı "Flöre Açık Turnuvası" Eskişehir'de başladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda, Kovid-19 tedbirleri alınarak 2 gün sürecek organizasyonda kılıç branşında 129 genç, flörede ise 297 sporcu olmak üzere toplam 426 eskrimci madalya mücadelesi veriyor.

Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Samsun ve Zonguldak illerinden eskrimcilerin yer aldığı organizasyonun ilk günü, genç kadınlar kılıç ve 10, 12 ve 14 yaş altı erkekler ile 12 yaş altı kızlar flöre kategorileriyle sürüyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, AA muhabirine, Eskişehir'de önemli bir turnuvaya başladıklarını söyledi.

Bunun, yılın son turnuvasından önceki etkinlik olduğunu anlatan Portakal, şöyle konuştu:

"Yılın son turnuvasını önümüzdeki hafta yine Eskişehir'de düzenleyeceğiz. 25-26 Aralık'ta yıldız, 17 yaş altı ve büyükler kategorisinde Flöre Türkiye Şampiyonası'yla yılı bitireceğiz. Bu seneyi turnuvalarla Eskişehir'de bitiriyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Turnuvalarımıza kent halkını bekliyoruz."

ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR - Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası Eskişehir'de başladı

Eskişehir, Adıyaman, Türkiye, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ESKİŞEHİR - 'Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası' ve 'Flöre Açık Turnuvası' Eskişehir'de başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - "Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası" ve "Flöre Açık Turnuvası" Eskişehir'de başladı - Son Dakika
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