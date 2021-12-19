Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ve Flöre Açık Turnuvası, Eskişehir'de sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) 2021-2022 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası ile 10, 12 ve 14 yaş altı Flöre Açık Turnuvası, Eskişehir'de tamamlandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda 2 gün süren organizasyonda kılıç branşında 129 genç, flörede ise 297 sporcu olmak üzere toplam 426 eskrimci madalya mücadelesi verdi.

Karşılaşmalar sonucunda, gençler kılıçta Nisanur Erbil, Muhammed Furkan Kalender, 10 yaş altı flörede Rutkay Çınar Bayrak, Defne Beliz Demiryürek, 12 yaş altı flörede Ada Küfeciler, Poyraz Ali Ekici, 14 yaş altı flörede ise Ahmed Turgut Anbarlılar, Alara Atmaca altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular madalyalarını; Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Yavuz Dal, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, TEF Teknik Kurul Üyeleri Mustafa Uslular ve Kamil Özdemir, TEF Sağlık Kurulu Üyesi Dr. Salim Karavelioğlu ve MHK Üyesi Uluslararası Hakem Osman Tansu Tanaçan'ın elinden aldı.

Seremonide, Genel Sekreter Yılmaz Portakal, organizasyona konuk olan Öğretim Görevlisi Dal'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.