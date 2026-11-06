Türkiye Golf Federasyonu 10. Mali Genel Kurulu 111 delegeyle Ankara\'da yapıldı

TÜRKİYE Golf Federasyonu 10'uncu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Golf Federasyonu 10'uncu Mali Genel Kurulu'na Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

Toplam 170 kulüpten 111 delegenin katılımıyla yapılan mali genel kurulda, Divan Başkanlığı'na Erbil Yiğitbaş seçildi. Gündemin okunmasının ardından, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu'nun 1 Ağustos 2024-30 Eylül 2026 tarihleri arası Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, 2027 ve 2028 yıllarının tahmini mali yılı bütçeleri ve faaliyet programları onaylandı. Gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

TGF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN: ÖNEMLİ EŞİKLERİ AŞTIK

Geride kalan dönemde önemli eşikleri aştıklarını belirten Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Turkish Airlines Open, yeniden DP World takvimine girdi ve 2028 yılına kadar ülkemizde düzenlemesi güvence altına alındı. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ilk kez düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nda 400'ü aşkın golf sporcusunu bir araya getirdik. Sporcularımız 2 yılda 99 uluslararası madalya kazandı. Kadın Milli Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu. 2027 yılında ise European Men's ve Ladies Team Shield Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacağız. Bu sonuçları bir varış noktası değil, yeni bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz; golfü daha erken yaşta gençlerimizle buluşturmak, uluslararası golf camiasındaki etkimizi arttırmak ve kulüplerimizle birlikte bu sporu ülkemizin dört bir yaymak olacaktır. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bey'e, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, Spor Toto başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Türk golfünün geleceği hep birlikte atacağımız adımlarla şekillenecek. Bunun için hepimizin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

TGF BAŞKAN VEKİLİ NİHAT ÖZDEMİR: GOLF SAHALARI BÜTÜN ANADOLUYA YAYILSIN

Federasyon olarak golf sahalarının bütün Anadolu'da yayılmasını istediklerini belirten Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, "Golf Federasyonu olarak bizim görevimiz golf sporunu Türkiye'de yaygınlaştırmak. Maalesef biliyorsunuz bizim en büyük sıkıntımız golf sahalarının Türkiye'de Anadolu'ya doğru yayılmamasıdır. Golf sahalarımıza baktığımız zaman neredeyse 4-5 şehirde ancak toplanmış oluyor. Biz istiyoruz ki bu golf sahaları bütün Anadolu'ya yayılsın. Anadolu'dan çok iyi golf sporcularının çıkacağına inanıyoruz ve buna önem veriyoruz. Sağ olsun Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da bu konuda bize büyük destekler veriyor. Uluslararası turnuvalar almamızda da büyük desteklerini görüyoruz. Hepimizin bildiği gibi çok önemli turnuvalar yaptık. Buradan bütün dünyaya ulaşmaya çalıştık. Ayrıca tabii ilk defa bu yıl Cumhurbaşkanlığı'nın golf turnuvasını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle güzel bir turnuva oldu. Ödül töreni de gayet güzel oldu. Bunları arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.