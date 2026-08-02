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Türkiye Golf Takımları Başarıyla Döndü

Türkiye Golf Takımları Başarıyla Döndü
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Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu, Erkek Milli Takımı gümüş madalya kazandı.

MALTA'DAKİ Royal Malta Golf Club'da 29 Temmuz - 1 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen European Ladies' Team Shield Championship 2026 ve European Men's Team Shield Championship 2026 organizasyonlarında Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu olurken, Erkek Milli Takımı ise ikinciliği elde etti.

Avrupa şampiyonasında 10 ülkenin mücadele ettiği European Ladies' Team Shield Championship 2026'da turnuvanın final gününde ev sahibi Malta ile karşı karşıya gelen Kadın Milli Golf Takımı, mücadeleden zaferle ayrılarak Avrupa şampiyonluğu elde etti. Avrupa şampiyonu olan kadroda Deniz Sapmaz, Sude Bay, Ada Narin ve Zeynep Süalp yer aldı. 14 ülkenin yarıştığı European Men's Team Shield Championship 2026'da ise Erkek Milli Golf Takımı, final gününde ev sahibi Malta ile karşılaştığı mücadelenin ardından gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkek Milli Golf Takımı'nı Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan, Duhan Sazak ve Rüzgar Turgun temsil etti.

Her iki şampiyonada da sporculara Milli Takım Antrenörleri Çağatay Ural ile İdris Topar ve Türkiye Golf Federasyonu Turnuvalar ve Teknik Standartlar Komitesi Üyesi Cüneyt Sapmaz eşlik etti. Royal Malta Golf Club'da düzenlenen ödül töreninde sporcuların yanında Türkiye Cumhuriyeti Valletta Büyükelçiliği İkinci Katibi Sayın Can Berk Atasoy ile İkinci Katip Sayın Bora Tunçkanat da yerini aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye Golf Takımları Başarıyla Döndü - Son Dakika

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