Türkiye Grekoromende 3 Altın, 2 Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türkiye Grekoromende 3 Altın, 2 Gümüş Madalya Kazandı

Arnavutluk'taki turnuvada Türkiye, 3 altın ve 2 gümüş madalya ile takım halinde ikinci oldu.

03.03.2025 00:12
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Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Muhamet Malo 2. Ranking Serisi Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya alan milli takım grekoromen stilde takım halinde ikinci oldu.

55 kilogramda mücadele eden Emre Mutlu, çeyrek finalde Arnavut rakibi Andi Muca'yı 9-0 öndeyken tuşla, yarı finalde Kazak rakibi Yerasyl Mamyrbekov'u 8-5 mağlup etti. Finalde ise Gürcü rakibi Vakhtang Solua'yı 7-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

63 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, ilk turda Kazakistanlı Nurzat Marat'ı 5-2, çeyrek finalde İranlı Mehdi Seyfi Mohsen Nejad'ı 5-1, yarı finalde ise Rumen Razvan Arnaut'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Kırgız rakibi Doolotbek Kanbolotovic Choibekov ile karşılaşan Kamal, rakibini 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

82 kilogramda mücadele eden Burhan Akbudak, çeyrek finalde Kazak Dias Kaltay'ı 3-0 öndeyken tuşla, yarı finalde Bulgar Svetoslav Nikolov'u mağlup etti. Finalde ise Gürcü Gela Bolkvadze'yi mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

72 kilogramda mücadele eden Mehmet Mustafa Şahin, çeyrek finalde Kazak Nikolay Khapko'yu 3-1, yarı finalde Kırgız Khamzaev'i 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 8-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.

130 kilogramda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır, çeyrek finalde Japon Yuta Nara'yı 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 1-1'den yendi. Finalde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Grekoromende 3 Altın, 2 Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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