Türkiye, Güney Afrika'yı 8-1 Yendi

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi Güney Afrika'yı 8-1 yendi.
Başkent Cape Town'daki karşılaşmada milli takım, Ferhat Bakal (3), Emrah Savaş (2), Yusuf Kars, Oğuz Karakoç ve Emin İnandı'nın golleriyle kazandı.
Grupta ikinci galibiyetini alan ay-yıldızlılar, 4. maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak.
