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Türkiye- Gürcistan Gümrük Dostluğu Halı Saha Futbol Müsabakaları, Artvin'in Arhavi ilçesinde tamamlandı.

Türkiye ve Gürcistan Gümrük İdareleri arasındaki dostluğu pekiştirmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla halı saha futbol müsabakaları düzenlendi.

Türkiye-Gürcistan Sarp gümrük kapıları personelinin katıldığı organizasyonun ilk maçı, geçen hafta Gürcistan'da oynandı.

Türkiye ekibinin 3-1'lik skorla galip gelerek avantaj elde ettiği müsabakaların final maçı ise Artvin'in Arhavi ilçesinde, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İlçedeki halı sahada oynanan final maçını 6-3 kazanan Türkiye ekibi, şampiyon oldu.