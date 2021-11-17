Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan TMOK'a ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve Spor Direktörü Yusuf Erdem Doğan'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Neşe Gündoğan ve Yusuf Erdem Doğan, Şeref Eroğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Eroğlu ise ev sahipliğinden dolayı Gündoğan ve Doğan'a teşekkür ederek, "Hem olimpiyat madalyalı bir sporcu hem de olimpiyat komitesi üyesi bir federasyon başkanı olarak, başta TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, genel sekreter Neşe Gündoğan ve olimpiyat komitesinin değerli üyeleriyle koordineli bir şekilde çalışarak, 2024 Paris Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

İyi bir ekibe sahip olduklarını söyleyen Eroğlu, "Ayrıca güreş ailesi olarak birlik beraberliği sağlamış durumdayız. Bu birliktelik bizlere güç veriyor. Hedefimiz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin en başarılı branşı olmak. Ata sporumuza da bu yakışır. Tüm ekip olarak bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.