Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası

31.03.2022 16:48
Avrupa Güreş Şampiyonası

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Serbest Milli Takımı'nın ikinci olduğunu belirterek, "Bizim için güzel bir başlangıç oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Serbest Milli Takımı'nın ikinci olduğunu belirterek, "Bizim için güzel bir başlangıç oldu." dedi.

Şeref Eroğlu, basın mensuplarına, Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya alan ve 141 puanla Avrupa ikincisi olan Serbest Milli Takımı'nın başarısını değerlendirdi.

Azerbaycan'ın 159 puanla birinci, Türkiye'nin 141 puanla ikinci olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Soner'in 3-5 maçı olsaydı, bir madalya daha alsaydık, uzun yıllar sonra serbest stilde Avrupa şampiyonu olacaktık. Bu şampiyonada serbest stilde en fazla altın madalya alan ülkeyiz. 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyamız var. Soner'in maça çıkmadığı için bronzu gitti. Azerbaycan 7 madalya aldı ama 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronzları var. Altın madalyada bir numara olduk." ifadelerini kullandı.

Emeği geçen herkese çok teşekkür eden Eroğlu, "Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Bir heyecan vardı. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası çok iyi geçti, çok umutlandık. Bu Avrupa Şampiyonası'nda ne olacak diye insanlar bekliyordu. Ne olduğunu gördünüz. Seçimlerde de söyledim, Türk güreşini güreşçiler yönetsin, buralar basamak olmasın, kulağı kırıkların halinden kulağı kırıklar anlar. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar daha iyi anlaşıyor. Yeni bir takım olmaya başladık ve daha güçlü olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olacağız"

Eroğlu, Dünya Güreş Birliği'nde teknik kurul üyesi olarak görev aldığını ve bütün maçları izlediğini dile getiren Şeref Eroğlu, şöyle devam etti:

"Takımlarda dağınıklık vardı. Kaybeden sporcu otele dönüyordu, yarışmayan sporcu salona gelmiyordu. Şeref Eroğlu'nun olduğu yerde hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olacağız, Türk milleti için olacağız. Biz takım halinde her zaman şampiyon oluruz. Biz de güreştik, kaybettik, sonlar değil sonuçlar var. Spor bir yarış hali ama bütün sporcularımın aynı anda formda olması mümkün değil. Ama yenilseniz de sizden sonra gelecek arkadaşınız Türk devletini temsil ediyor. Biz ona moral olarak yardımcı olmak zorundayız. Çocuklarımız hocalarıyla oturuyorlar, kendilerinden sonra gelen maçları destekliyorlar. Bunu yavaş yavaş oluşturacağız."

"Kadroyu gençleştiriyoruz"

Genç güreşçileri kadroya dahil ettiklerine dikkati çeken Eroğlu, "Kadroyu gençleştiriyoruz. Bu benim olmazsa olmaz projem. Burada 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda derece olan 4 sporcu var." diye konuştu.

Feyzullah Aktürk'ün 23 yaş altının ardından büyüklerde de Avrupa şampiyonu olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Feyzullah benden bu şampiyona için izin istedi. Ben 'Türk milletini Avrupa'da sen temsil edeceksin.' dedim. İzin vermedim, '20 günde iki Avrupa şampiyonu olarak tarihe geç, izin vereceğim.' dedim. Elvira Kamaloğlu bugün inşallah yarı final yapacak. Finale kalırsa o kadar çok mutlu olacağım ki. Grekoromende Emre var, o da savaşacak. Yağmur maalesef bir maç kaybetti ama rakibi finale çıkarsa repesaja devam edecek. Geçmişle geleceği sentezlemek zorundayız, güçlü gelecek adına. Biz güreş ülkesiyiz, bu memleketin ata, peygamber ve tarih sporu. Bunun da hak ettiği yerde olması için gövde gösterisi halinde olması lazım.

En büyük hedefimiz, 2024 Paris Olimpiyatları. Paris'te altın madalyalar istiyoruz. Gümüş ve bronz da olur. 2 yıl hem uzun hem kısa bir zaman. Allah'ın izniyle birlikte yüreklerimiz atarak altından kalkacağız."

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37 ülkeden 375 sporcunun madalya mücadelesi vereceği 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası başladı 37 ülkeden 375 sporcunun madalya mücadelesi vereceği 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası başladı Avrupa Güreş Şampiyonası Avrupa Güreş Şampiyonası Avrupa Güreş Şampiyonası Avrupa Güreş Şampiyonası

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


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