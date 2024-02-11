Türkiye Güreş Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Güreş Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi

Türkiye Güreş Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatları\'nda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi

Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli güreşçilerden madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Kayalı, Türkiye'de güreş altyapısının çok iyi olduğunu ve geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının buradan çıkacağını ifade etti.

11.02.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli güreşçilerden madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Spor kariyerinde önemli başarılara imza atan eski milli güreşçi Kayalı, Sakarya'da adına düzenlenen "Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası"nın ardından AA muhabirine, Türkiye'de güreş altyapısının çok iyi olduğunu ve geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının buradan çıkacağını ifade etti.

Kayalı, federasyon olarak hedeflerinin her zaman iyi neticeler elde etmek olduğunu kaydetti.

Bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağını hatırlatan Kayalı, Türk güreşçilerin, organizasyona yönelik çalışmalarının uzun zaman önce başladığını anlattı.

Kayalı, Romanya'nın Bükreş kentinde 12-18 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nın olimpiyatlardan önce ciddi bir sınav olduğuna işaret ederek, "Bu şampiyonada eksiyi artıyı görerek ona göre hazırlanacağız. Olimpiyatlarda güzel dereceler alacağımıza inanıyorum." dedi.

Olimpiyatlarda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Kayalı, "Paris Olimpiyatları'nda kadınlar, grekoromen ve serbest stilde beklentimiz en azından 4-5 altın madalya ama bunun garantisi yok. Güreşte son saniyeye kadar hiçbir şey belli olmuyor. İnşallah bu başarıyı elde edeceğiz. Olimpiyatlara katılacak kardeşlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Paris Olimpiyatları, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Güreş Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:40:54. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Güreş Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement