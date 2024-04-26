Türkiye Güreş Federasyonu U-17 Milli Takımı Afyonkarahisar\'da kamp yapıyor

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Türkiye Güreş Federasyonu U-17 Milli Takımı, geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerlemek için Afyonkarahisar'da kamp yapıyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, genç güreşçilere 24 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenecek olan U-17 Avrupa Şampiyonasında ülkelerini en iyi şekilde temsil etme fırsatı sunuyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, milli güreşçilere destek olmak ve onlara başarılar dileyerek motivasyonlarını artırmak amacıyla bir araya geldi. Yemek programında milli sporcularla bir araya gelen Kasapoğlu, genç güreşçilere moral verdi ve Türk sporunun geleceği adına umutları artırdı.

Kamp sürecinde milli güreşçiler, Türkiye'nin dört bir yanından seçilen yetenekli sporcuların bir araya gelerek birbirlerine karşı müsabakalarda deneyim kazanmaları ve birlikte antrenman yapmaları sağlanıyor. Bu sayede genç sporcular, birbirlerinden öğrenerek ve birlikte çalışarak daha da güçleniyorlar. - AFYONKARAHİSAR