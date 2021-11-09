Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Şeref Eroğlu, göreve başladı Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçilen olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu eski mili güreşçi Şeref Eroğlu, göreve başladı.

Federasyonun hizmet binası önünde devir teslim töreni düzenlendi.

Edilen duanın ardından güreş camiasına seslenen yeni başkan Şeref Eroğlu, "Birlikte başaracağız. 'Güreşi güreşçiler yönetsin.' diye yola çıkmıştık. Allah'a şükürler olsun bugün sizin karşınızdayız. İnşallah bundan sonraki her günümüz böyle birlik ve beraberlik içinde olsun. Güreş ailesinin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. O da bugüne, bize kısmetmiş." diye konuştu.

"Artık hiçbiriniz yalnız değilsiniz." diyen Eroğlu, "İnşallah federasyon olarak sizin iyi ve kötü günlerinizde yanınızda olacağız. Bütün dertlerinizi, kederlerinizi, mutluluklarınızı birlikte paylaşacağız. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, kederler paylaştıkça azalır. Biz büyük, güçlü bir aileyiz. Bundan sonra yüreklerimiz bir atacak. Her şey Türk güreşi için." ifadelerini kullandı.

"Yeni hedefler koyacağız"

Daha sonra tebrikleri kabul eden Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Dünyada, Avrupa'da şampiyon olduk ama herhalde bu kadar heyecanlanmadık. Masanın bu tarafı da çok farklıymış. Bu duyguları da tattık. Biz artık güreşte yeni, yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bunu da ilk günden söyledim. Kendimize yeni hedefler koyacağız. Hiçbir hedef bizim için hayal değil. İnsan isterse başaramayacağı hiçbir şey bulunmadığını, bu ülkenin öz evlatları, yerli ve milli evlatları olarak gösterdik. Camiamızın arzusu, bundan sonra da kendi öz evlatlarımızla, güreşin dinamikleriyle yolumuza devam etmek. Bu saatten sonra hepimiz bir olacağız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Güreşte bu saatten sonra bir sıkıntı varsa, bizim sıkıntımızdır. Bir güreşçi kardeşim yırtık ayakkabı giyerse, bizim sorumluluğumuzdur. Allah'ın izniyle böyle sıkıntılar olmayacak."

Şeref Eroğlu, yönetim tarzıyla ilgili, "Sadece koltuğunda oturan bir federasyon başkanı olmayacağım. Alanda, güreşçilerin, kulüplerin içinde olacağım. Güreşçilerle antrenman yapan, onların dertlerini yerinde sohbet ederek, güreşerek, antrenman yaprak dinleyen bir federasyon başkanı olacağım. Bu benim ve yönetimimin tarzı olacak. Biz böyle düşünüyoruz." şeklinde konuştu.