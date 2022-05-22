Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı - Son Dakika
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Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı

22.05.2022 12:30
Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nı (Gymnasiade 2022), 25 altın, 25 gümüş, 42 bronz olmak üzere 92 madalya ile tamamladıklarını açıkladı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nı (Gymnasiade 2022), 25 altın, 25 gümüş, 42 bronz olmak üzere 92 madalya ile tamamladıklarını açıkladı.

Başkan Karakullukçu, Türkiye'nin 1978'de İzmir, 2016 yılında da Trabzon'da ev sahipliği yaptığı ve dünyanın en büyük Okul Sporları Şampiyonası Gymnasiade 2022'nin Normandiya bölgesinde sona erdiğini belirtti.

Okul Sporları Olimpiyatları olarak da tanımlanan organizasyona bu sene 64 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katıldığını, sporcuların 17 farklı spor dalında mücadele verdiklerini aktaran Karakullukçu, "Para atletizm, para jodo, ve para yüzme dallarında da sporcularımızın yarıştığı Gymnasiade'de ülkemizi temsilen atletizm, eskrim, okçuluk, cimnastik, judo, yüzme, tekvando, güreş, boks, ragbi spor dallarında 174 sporcumuz bireysel ve takım madalyası için yarıştı." ifadelerini kullandı.

Millilerin müsabakaların ilk gününden itibaren kürsüye ağırlığını koyduklarını belirten Karakullukçu, "Gymnasiade'yi 25 altın, 25 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 92 madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attık. Başarıların büyük çoğunluğunu bireyseller oluştururken, takım halinde alınan derecelerde göz doldurdu. Sergiledikleri büyük centilmenlik örneği ile eskrim milli takımımız ise ISF eskrim teknik komitesince ödüllendirildi." açıklamasında bulundu.

Karakullukçu, milli takım kafilesin yarın yurda dönüş yapacağını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda katılım gerçekleştirdiğimiz organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, yönetici ve idarecilerimize, genel müdürlük personelimize, federasyon çalışanlarımıza ve bu zorlu süreçte çocuklarını bizlere emanet eden değerli ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.???????" dedi.

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Kaynak: AA

Trabzon, Türkiye, Fransa, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı - Son Dakika
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