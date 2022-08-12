5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi

5. İslami Dayanışma Oyunları

12.08.2022 13:02
5. İslami Dayanışma Oyunları

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününde halterde alınan 6 madalyanın kendilerini mutlu ettiği söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününde halterde alınan 6 madalyanın kendilerini mutlu ettiği söyledi.

Talat Ünlü, TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen halter müsabakalarını AA muhabirine değerlendirdi.

İlk gün üçer altın ve gümüş madalya elde ettiklerini hatırlatan Ünlü, "İlk gün performansımızdan memnunuz. Müsabakalarımız olumlu bir şekilde, bir aksaklık olmadan devam ediyor. Konya'da düzenlenen bu organizasyonda amacımız ülkemiz için madalyalar peşinde koşmak." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir gücü olduğunu vurgulayan Ünlü, "Bunu, düzenlediğimiz spor organizasyonlarında da gösteriyoruz. Türkiye, spor tesisleri ve sporcuların başarısıyla büyük bir gelişim kat etti. Önemli olan bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanmaktır. Biz spor adamları olarak verilen imkanları israf etmeden kullanacağız. Gönülden çalışarak başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam Türkiye saç ekiminde Avrupa sinemasına açılıyor: 'Turkish Hairlines' Türkiye saç ekiminde Avrupa sinemasına açılıyor: 'Turkish Hairlines'
Kaynak: AA

Talat Ünlü, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:02:45. #1.12#
SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement