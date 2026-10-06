Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, dopingde popülist davranmadıklarını söyledi - Son Dakika
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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, dopingde popülist davranmadıklarını söyledi

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Türkiye Halter Federasyonu 8. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı; yönetim ve denetim raporları ibra edildi. Başkan Talat Ünlü, temiz spor ve dopingle mücadelede popülist davranmadıklarını, hiçbir başarıyı spor ahlakının önüne koymadıklarını söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu 8. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda gündem okunarak kabul edildi. Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı olağan mali genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Genel kurulda konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, genel kurula katılan delegelere teşekkür ederek Türk halterini daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri dönemde çözmesi gereken problemler olduğunu belirten Ünlü, "İlk dönem kolay olmadı. Önümüzde çözmemiz gereken sorunlar vardı. Özellikle temiz spor konusunda çok ciddi bir mücadele vermemiz gerekiyordu. Biz bu konuda hiçbir zaman popülist davranmadık. Doping konusundaki hiçbir başarıyı, madalyayı veya sonucu spor ahlakının önüne koymadık." dedi.

Ünlü, başarının sadece kürsüde kazanılan madalyadan ibaret olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Başarı, doğru sporcuyu doğru zamanda keşfetmek, doğru antrenörü doğru yerde görevlendirmek, altyapıya yatırım yapmak, bilimsel ve planlı çalışmak, sporcularımızın eğitimini ve gelişimini desteklemek, bunları sürdürülebilir hale getirmektir. Bu anlayışla kadın ve erkek halter ile birlikte para halter ve görme engelliler halter branşlarımızın gelişimi için çalışmalar yürütüyoruz."

Kaynak: AA
Talat ÜnlüTürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

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