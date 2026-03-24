Türkiye Hentbol Kadrosu Açıklandı

24.03.2026 19:24
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda Macaristan ve Danimarka ile karşılaşacak.

Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası 2. Grup'ta Macaristan ve Danimarka ile karşılaşacak Türkiye Milli Takımı'nın, kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılacak takımların yer aldığı turnuvadaki son iki maçı öncesi, 5 Nisan'da kampa girecek.

Milliler, gruptaki 5. maçını 8 Nisan'da Aksaray'da Macaristan, son karşılaşmasını ise 12 Nisan'da deplasmanda Danimarka ile oynayacak.

Türkiye, dörderli 2 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybetti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Selen Akalın, Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz

Oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ, Yağmur Özler, Zeynepnur Kendirci

Pivot: Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen, Nurceren Akgün Göktepe

Kanat: Beyzanur Türkyılmaz, Bilgenur Öztürk Yıldırım, Ceylan Aydemir, Emine Gökdemir

Kaynak: AA

