Türkiye Hentbol Takımı Faroe Adaları'na Yenildi - Son Dakika
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Türkiye Hentbol Takımı Faroe Adaları'na Yenildi

09.07.2026 16:32
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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Faroe Adaları'na 40-28 yenilerek 2. mağlubiyetini aldı.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Faroe Adaları'na 40-28 yenildi.

Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-14 geride kapatan Türkiye, maçı da kaybetti ve 2. mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. ve son maçında 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 14.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Faroe Adaları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Hentbol Takımı Faroe Adaları'na Yenildi - Son Dakika

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