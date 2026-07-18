Türkiye Hırvatistan'ı Yendi

Basketbolda FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 5-8'incilik klasman maçında Türkiye, Hırvatistan'ı 73-72 yendi.
Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda Hırvatistan ile Türkiye, Stozice Arena'da kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısını 36-31 önde bitiren ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen karşılaşmayı 73-72 kazandı.
Milliler, 5-6'ncılık maçında yarın Almanya-Yunanistan mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
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