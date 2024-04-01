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Türkiye, IBSA Judo Antalya Grand Prix'sinde altın ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, IBSA Judo Antalya Grand Prix'sinde altın ve bronz madalya kazandı

Türkiye, IBSA Judo Antalya Grand Prix\'sinde altın ve bronz madalya kazandı

Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinin ilk gününde 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 41 ülkeden 107'si erkek olmak üzere toplam 178 sporcunun mücadele ettiği organizasyon başladı. Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde J1-48 kiloda mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, altın madalya elde etti. J2-48 kiloda tatamiye çıkan Cahide Eke ise bronz madalyanın sahibi oldu. IBSA Judo Antalya Grand Prix'si yarın sona erecek.

01.04.2024 21:15  Güncelleme: 21:18
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Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinin ilk gününde 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 41 ülkeden 107'si erkek olmak üzere toplam 178 sporcunun mücadele ettiği organizasyon başladı.

Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde J1-48 kiloda mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, altın madalya elde etti. J2-48 kiloda tatamiye çıkan Cahide Eke ise bronz madalyanın sahibi oldu.

IBSA Judo Antalya Grand Prix'si yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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