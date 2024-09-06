Türkiye U21, İrlanda'ya 1-0 Kaybetti - Son Dakika
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Türkiye U21, İrlanda'ya 1-0 Kaybetti

Türkiye, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası A Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

06.09.2024 22:47
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Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Amine Kourgheli, Yury Khomchenko, Viktor Getskov (Belarus)

Türkiye: Emre Bilgin, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Baltacı, Serdar Saatçı (Dk. 65 Hamza Güreler), Yasin Özcan, Yunus Emre Konak (Dk. 71 Ali Akman), Taha Altıkardeş (Dk. 79 Metehan Altunbaş), Cihan Çanak (Dk. 71 Burak İnce), Bartuğ Elmaz, Livan Burcu (Dk. 62 Başar Önal), Mustafa Hekimoğlu

İrlanda Cumhuriyeti: Keeley, Curtis, O'Riordan, Abankwah, McNulty, Roughan, Moran, Hodge, Healy, Emakhu (Dk. 68 Adeeko), Armstrong (Dk. 77 O'Mahony)

Gol: Dk. 84 Curtis (İrlanda Cumhuriyeti)

Sarı kartlar: Dk. 24 Metehan Baltacı, Dk. 90+3 Uğur Kaan Yıldız (Türkiye)

Türkiye, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası A Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

12. dakikada Yasin Özcan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Uğur Kaan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Keeley gole izin vermedi.

17. dakikada soldan kullanılan korner atışında İrlanda savunmasının uzaklaştırdığı top Uğur Kaan Yıldız'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farklı üstten dışarı çıktı.

52 dakikada Healy'nin soldan kullandığı korner atışında kale sahası önünde yükselen O'Riordan kafayı vurdu ancak top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

66 dakikada Moran'ın pasında topla buluşan Emakhu, soldan ceza sahasına girip çaprazdan vurdu ancak top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

84. dakikada İrlanda Cumhuriyeti golü buldu. Orta sahada topla buluşan Hodge, ceza yayı önüne kadar gelip sağdan savunmanın arkasına sarkan Curtis'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önü sağ çaprazından düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

86. dakikada milliler gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Metehan Altunbaş'ın göğsüyle vurduğu top direkten geri döndü. Meşin yuvarlağı çelen Mustafa Hekimoğlu'nun çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma İrlanda Cumhuriyeti'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye U21, İrlanda'ya 1-0 Kaybetti - Son Dakika

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