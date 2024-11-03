Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sona erdi

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sona erdi

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde 2.11.40 derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazanırken, kadınlarda ise Bahreynli Ruth Jebet 2.24.45'lik derecesiyle birinci oldu.

03.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde 2.11.40 derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazanırken, kadınlarda ise Bahreynli Ruth Jebet 2.24.45'lik derecesiyle birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen maratonda heyecan 46. kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı. Organizasyonda 8'i Türk, 44 elit atlet yer alırken, toplam 40 bini aşkın sporcu parkura çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan etkinlikte atletler, Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü üzerinden Bakırköy'e ulaştı. Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş alarak sahilden devam eden sporcular Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı tamamladı. 8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.

Erkeklerde zafer Dejena Debela'nın

İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2.11.40 derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Kenyalı Mathew Samperu 2.11.55 derecesiyle ikinci, Kenneth Kipkemoi de 2.12.07 derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Bahreynli Ruth Jebet kazandı

Kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet, 2.24.45'lik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda Urge Diro 2.33.37'lik derecesiyle ikinciliği, Ayantu Abdi de 2.33.49'luk derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Hüseyin Can, 6. oldu

İstanbul Maratonu'nda parkura çıkan Türk atletlerden Hüseyin Can, 2.14.34 derecesiyle 6. oldu. Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük derecesiyle 11, Halil Yaşın 2.23.02'lik derece ile 12. sırada tamamladı.

15 kilometre koşusunda Türk sporcular dereceye girdi

15 kilometrede erkeklerde 48.41'lik derecesiyle Abdullah Tuğluk birinci olurken, Ayhan Bakar ikinci ve Ufuk Arda da üçüncü oldu. 15 kilometre koşusu kadınlarda Meksikalı Argentina Valdepenas Cerna finişi ilk gören isim olurken, Türk atletlerden Maryam Korkchi 1.01.58'lik derecesiyle ikinci olarak tamamladı.

Tekerlekli sandalyede birinci Ömer Cantay

Organizasyonda ilk start tekerlekli sandalye sporcuları için verilirken, Ömer Cantay 2.40.05'lik derecesiyle birinci oldu. Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ikinci, Fatih Kamuz da 2.54.38'lik dereceyle maratonu 3. olarak bitirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Maratonu, İş Bankası, istanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 13:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.