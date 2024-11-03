46. İstanbul Maratonu Sonuçlandı

Spor

- Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sona erdi

Erkeklerde Dejene Debela, kadınlarda Ruth Jebet kazandı

Hüseyin Can, 6. olarak tamamladı

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde 2.11.40 derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazanırken, kadınlarda ise Bahreynli Ruth Jebet 2.24.45'lik derecesiyle birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen maratonda heyecan 46. kez yaşandı. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı. Organizasyonda 8'i Türk, 44 elit atlet yer alırken, toplam 40 bini aşkın sporcu parkura çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan etkinlikte atletler, Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü üzerinden Bakırköy'e ulaştı. Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş alarak sahilden devam eden sporcular Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı tamamladı. 8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.

Erkeklerde zafer Dejena Debela'nın

İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2.11.40 derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Kenyalı Mathew Samperu 2.11.55 derecesiyle ikinci, Kenneth Kipkemoi de 2.12.07 derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Bahreynli Ruth Jebet kazandı

Kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet, 2.24.45'lik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda Urge Diro 2.33.37'lik derecesiyle ikinciliği, Ayantu Abdi de 2.33.49'luk derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Hüseyin Can, 6. oldu

İstanbul Maratonu'nda parkura çıkan Türk atletlerden Hüseyin Can, 2.14.34 derecesiyle 6. oldu. Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük derecesiyle 11, Halil Yaşın 2.23.02'lik derece ile 12. sırada tamamladı.

15 kilometre koşusunda Türk sporcular dereceye girdi

15 kilometrede erkeklerde 48.41'lik derecesiyle Abdullah Tuğluk birinci olurken, Ayhan Bakar ikinci ve Ufuk Arda da üçüncü oldu. 15 kilometre koşusu kadınlarda Meksikalı Argentina Valdepenas Cerna finişi ilk gören isim olurken, Türk atletlerden Maryam Korkchi 1.01.58'lik derecesiyle ikinci olarak tamamladı.

Tekerlekli sandalyede birinci Ömer Cantay

Organizasyonda ilk start tekerlekli sandalye sporcuları için verilirken, Ömer Cantay 2.40.05'lik derecesiyle birinci oldu. Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ikinci, Fatih Kamuz da 2.54.38'lik dereceyle maratonu 3. olarak bitirdi.