Dünyanın en önemli satranç ligleri arasında gösterilen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı. Birbirinden iddialı 15 takım, 15 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin ilk turu öncesinde açılış töreni gerçekleştirildi. Törende Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, Onursal Başkan Gülkız Tülay, Taekwondo Federasyonu Başkan Vekili ve Spor Komisyon Başkanı İbrahim Özbay, Başkan Vekili Ömer Asım Ötegen, Dr. Ahmet Korhan Mastı, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Mert Dikeç, Genel Sekreteri Fırat Yalçın, Temsilcilikler ve Koordinasyonlar Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Teknik Kurul Başkanı ve Süper Lig Başhakemi Melih Çiçek, hakemler, sporcular ve kulüp yöneticileri yer aldı.

Her yıl önemli ve güçlü takımların şampiyonluk için mücadele ettiği, dünyadan ve Türkiye'den usta satranç sporcularının katıldığı ligde bu sene 44 Büyükusta (GM), 39 Uluslararası Usta (IM) olmak üzere 134'ü ünvanlı toplamda 204 sporcu hamle yapacak.

Ustaların mücadelesi nefes kesecek

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, satranç ustalarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak. Süper Lig'de Darüşşafaka Spor Kulübü, Alaçatı Satranç Spor Kulübü, Burhaniye Satranç Spor Kulübü, Hukukçu Fenerbahçeliler Spor Kulübü, Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, Taş Duvar Spor Kulübü, İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü, Rota Koleji Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Güzelbahçe Satranç Spor Kulübü, Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Göktürk Satranç Spor Kulübü, Bursa Deneyim Spor Kulübü ve Tarsus Zeka Satranç Spor Kulübü hamle yapacak. - İSTANBUL