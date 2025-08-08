Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Başladı

Dünyanın en önemli satranç ligleri arasında gösterilen 'Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde birbirinden iddialı 15 takım, 15 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Her yıl önemli ve güçlü takımların şampiyonluk için mücadele ettiği, dünyanın ve Türkiye'nin usta satranç sporcularını bir araya getiren Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 4-16 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenleniyor.
Satranç ustalarının nefes kesen mücadelelerine sahne olan ligde bu yıl, 44 Büyükusta (GM) ve 39 Uluslararası Usta (IM) dahil olmak üzere 134'ü unvanlı toplam 204 sporcu hamle yapıyor.
Turnuvada Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği takımında yarışan 27 yaşındaki Vahap Şanal, turnuvaya ilişkin, "Turnuva benim için bireysel olarak çok iyi başlamadı ama takım olarak 1'inci sırada gidiyoruz o yüzden tamamen takıma odaklıyım. Güzel geçiyor" dedi.
Satrançta Türkiye'yi temsil eden GM Ediz Gürel ve GM Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarılarına ilişkin konuşan Şanal, "İnanılmaz bir şey şu an 2 oyuncumuz da dünya da ilk 10'a girecek gibi görünüyor. Arkalarında tarihin ülkemizdeki en büyük sponsorlarından biri var ben de heyecanla izliyorum" şeklinde konuştu.
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde yarışan kulüpler ise şu şekilde:
Darüşşafaka Spor Kulübü
Alaçatı Satranç Spor Kulübü
Burhaniye Satranç Spor Kulübü
Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü
Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü
Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü
Taş Duvar Spor Kulübü
İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü
Rota Koleji Spor Kulübü
Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
Güzelbahçe Satranç Spor Kulübü
Türk Hava Yolları Spor Kulübü
Göktürk Satranç Spor Kulübü
Bursa Deneyim Spor Kulübü
Tarsus Zeka Satranç Spor Kulübü" - ANKARA
