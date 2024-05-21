Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Fransa\'ya yenildi

10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Fransa'ya 2-1 yenildi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Antalya'nın Serik ilçesinde devam ediyor.
A grubunda ev sahibi Türkiye ile Fransa karşılaştı. Karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Türkiye'nin golünü 10. dakikada Mete Kılıç kaydetti.
A grubunun diğer maçında Polonya ile Belçika karşılaştı. Karşılaşmayı Polonya 8-2 kazandı.
Günün diğer maçlarında C grubundan Ukrayna ile İtalya karşı karşıya eldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
C grubunda ise Danimarka, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.
Şampiyona yarın B grubunda İskoçya- Galler, İngiltere- Yunanistan, C grubunda Danimarka-Ukrayna, İtalya-Sırbistan maçları ile devam edecek.
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