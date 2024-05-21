Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'ya yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'ya yenildi

Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Fransa\'ya yenildi

Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa ile oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup oldu. Şampiyona Antalya'nın Serik ilçesinde devam ediyor. A grubunda Türkiye-Fransa maçında Fransa galip geldi. Türkiye'nin golünü Mete Kılıç attı. Diğer maçlarda Polonya, Belçika'yı 8-2 yendi ve Ukrayna ile İtalya 1-1 berabere kaldı. C grubunda ise Danimarka, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Yarın ise B grubunda İskoçya-Galler ve İngiltere-Yunanistan, C grubunda ise Danimarka-Ukrayna ve İtalya-Sırbistan maçları oynanacak.

21.05.2024 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Fransa'ya 2-1 yenildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Antalya'nın Serik ilçesinde devam ediyor.

A grubunda ev sahibi Türkiye ile Fransa karşılaştı. Karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Türkiye'nin golünü 10. dakikada Mete Kılıç kaydetti.

A grubunun diğer maçında Polonya ile Belçika karşılaştı. Karşılaşmayı Polonya 8-2 kazandı.

Günün diğer maçlarında C grubundan Ukrayna ile İtalya karşı karşıya eldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

C grubunda ise Danimarka, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

Şampiyona yarın B grubunda İskoçya- Galler, İngiltere- Yunanistan, C grubunda Danimarka-Ukrayna, İtalya-Sırbistan maçları ile devam edecek.

Kaynak: AA

Yunanistan, Sırbistan, Danimarka, Antalya, Türkiye, Polonya, Belçika, Ukrayna, İtalya, Galler, Fransa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'ya yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 22:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'ya yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement