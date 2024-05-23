Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Belçika\'yı yendi

Spor

Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'yı 3-1 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Serik ilçesinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda ev sahibi Türkiye, Belçika ile yaptığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye'nin gollerini 30. dakikada İmamettin Sunmez, 35. dakikada İsmail Arda Yamaç ve 55. dakikada Ahmet Ergin attı. Belçika'nın golünü 84. dakikada Senne Dierckx kaydetti.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı.

Günün diğer maçlarında saat 17.00'de B Grubu'nda İskoçya ile İngiltere, Almanya ile Galler karşılaşacak.