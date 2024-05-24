Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Polonya'yı 4-1 Yendi - Son Dakika
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Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Polonya'yı 4-1 Yendi

Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Polonya\'yı 4-1 Yendi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Grubu üçüncü maçında Polonya'yı 4-1 yendi. Türkiye, gruptaki son maçında aynı puana sahip Polonya ile karşılaştı ve üstün bir performans sergileyerek maçı 4-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 6 yapan milliler çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi B Grubu maçlarının sonuçlarına göre belli olacak.

24.05.2024 20:09
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Grubu üçüncü maçında Polonya'yı 4-1 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye gruptaki son maçında aynı puana sahip Polonya ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milliler 15. dakikada İsmail, 23.dakikada Musa, 27. dakikada Serhat ve 45. dakikada Emrecan'ın golleriyle maçı 4-1 kazandı. Polonya'nın tek golü 79. dakikada Pawel Szewczyk'tan geldi. Bu sonuçla puanını 6 yapan milliler çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi B Grubu maçlarının sonuçlarına göre belli olacak. Türkiye B grubunun lideri ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 28 Mayıs tarihinde oynanacak.

"İşitme engelliler futbolunda Türkiye bir marka"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural maçtan sonra yaptığı açıklamada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Vural yaptığı açıklamada, "Grupta tek yenilgimizi Fransa karşısında şanssız bir şekilde aldık. Son dakikalarda o golü yemesek gruptan namağlup çıkacaktık. Yine de takımımız gruptan çıkmayı başardı. Biz Türkiye olarak işitme engelliler futbolunda bir markayız. Daha önce Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak bunu kanıtladık. Burada da şampiyon olup bunu bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin yer aldığı A Grubunda oynanan diğer maçta Fransa Belçika'yı 4-1 yenerek grubu lider olarak tamamladı ve çeyrek finale yükselen diğer takım oldu. Fransa B Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Antalya, Polonya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Polonya'yı 4-1 Yendi - Son Dakika

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