Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları yapıldı.
Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynanıyor.
Şampiyonanın ikinci gününde, Van İşitme Engelliler Kulübü Mersin İşitme Engelliler'i, Uludağ Sağırlar Sincan İşitme Engelliler'i, Gölcük Kayseri Erciyes'i, Manavgat Belediyesi de İstanbul Sağırlar'ı 3-0'lık skorlarla mağlup ettiler.
Yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.
Kaynak: AA
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