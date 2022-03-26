Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı Afyonkarahisar'da kampta - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 2. Lig karşılaşmaları Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi S-2 Nolu sahasında başladı. Dört takımın katılımıyla oynanacak maçlar sonucunda birinci olan takım 1.Lige çıkacak, son sırada yer alan takımlar ise 3.lige düşecek.

Manavgat'tan Afyonkarahisar'a gelen Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Sorumlusu Ali Metin, kampla ilgili bilgi verdi. Metin, "Biz de öncelikle Afyon'a ve müdürümüze teşekkür ediyoruz. Daha önce de birinci ligimizi ağırlamışlardı. Her şeyden memnunuz. Sahalar gayet güzel, tam bir spor kenti olmaya başladı Afyon, o yönden de tebrik ediyorum müdürlerimi. Şu anda burada 2.Lig'imiz oynanıyor ama 6 grupta dörderli takımlarımız oynuyor. Bu gruplarında birinci olan takımlarımız bir üst lige çıkacak, sonuncu olan takımlarımız küme düşecek. Milli takıma almak amacıyla burada aynı zamanda genç sporcularımızın taramasını da yapıyoruz. Yetenekli çocuklarımız çıkıyor. U-21 Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. A Milli Takımımız iki dünya bir Avrupa şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu, inşallah buradan da genç yetenekli çocuklarımızı A Milli Takım'a seçeceğiz" diye konuştu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen de güzel bir turnuva olması dileğinde bulunarak bütün takımlara başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR