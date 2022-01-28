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Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı

28.01.2022 17:39
Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası sona erdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Erkekler ve Kadınlar İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası sona erdi.

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın yarı final ve final maçları tamamlandı.

Şampiyonada, erkekler kategorisinde Çorlu Trakya İşitme Engelliler Spor Kulübü birinci olurken, ikinciliği İzmir İşitme Engelliler, üçüncülüğü ise Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise İstanbul Sessizler Kulübü birinci olurken, ikinciliği Ankara Sağırlar Kulübü, üçüncülüğü de Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamad, karlı ve soğuk hava şartlarına rağmen bugün şampiyonanın tamamlandığını söyledi. Şampiyonanın kusursuz ve başarılı bir şekilde sona erdiğini dile getiren Vural, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Brezilya'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'dır. Hentbol erkek takımımız, Samsun'da 96 ülkenin katılımıyla düzenlediğimiz Deaflympics'te şampiyon olmuştu. Dolayısıyla bu takımımızla Brezilya'da da yeniden sonuç almak için çalışıyor ve planlama yapıyoruz. Bugünkü şampiyonamıza da yoğun bir sporcu ve seyirci katılımı oldu."

Vural, Karabük'te de Türkiye Erkekler ve Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın devam ettiğini anlattı. Federasyonun takım branşlarında izleyici potansiyelinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Vural, "Özellikle seyirciler ve sporcular final karşılaşmalarını çok heyecanla takip etti. Coşkulu bir şampiyona oldu. Bunun da sporcularımız açısından da iyi neticeleri oluyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı
Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı
Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı
Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı

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Karahisar, Hentbol, Türkiye, Çorlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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