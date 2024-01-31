Türkiye, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarına Hazırlanıyor

Spor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 02-12 Mart'ta Erzurum'da gerçekleşecek 20. Deaflympıcs işitme Engelliler Kış olimpiyatları kapsamında, Erkek ve Kadın Futsal Milli takımları hazırlık ve seçme kamplarını Manavgat'ta tamamladı.

İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı Antrenörü Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, konu hakkında "Hedefimiz her zamanki gibi ülkemizde gerçekleşecek kış olimpiyatlarında birinci olarak bayrağımızı dalgalandırarak, vatandaşlarımızla bu mutluluğu paylaşmak olacak. Engelliler Futbol takımlarımız uluslararası müsabaka hazırlıklarının bir kaçına Manavgat'ta yaparak hazırlanıyor. İşitme Engelliler Milli takımlarımızı en iyi şekilde ağırlayarak onlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ANTALYA