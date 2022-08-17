Ortacalı sporcular İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Ortacalı sporcular İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

17.08.2022 09:41
Ortacalı sporcular İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından, Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası'nda Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, bir diğer Muğla temsilcisi Dalaman ise ikinci oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından, Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası'nda Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, bir diğer Muğla temsilcisi Dalaman ise ikinci oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Karabük'te organize edilen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Safranbolu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın final müsabakasını Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakam Vekili Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Ersöz, Serhat Öztürk, Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, İl Müdürü Coşkun Güven, siyasi parti temsilcileri ile sporseverler tribünden takip etti.

Final maçında rakibini yenerek şampiyon olan Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcularına madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile birlikte verdi. Vali Gürel şampiyonaya katılan tüm sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyonayı bir diğer Muğla temsilcisi Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü üçüncü olarak tamamladı. Şampiyona, dereceye giren sporculara, teknik heyetlere ve müsabakaları yöneten hakemlere protokol üyeleri tarafından madalya ve kupalarının takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ve teknik kurulu Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir de hazır bulundu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ortaca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortacalı sporcular İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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