Türkiye, İspanya'ya Mağlup Oldu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında İspanya'ya 75-42 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda ev sahibi ekip ile karşı karşıya geldi.

Severo Rodriguez Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 24-12 üstün tamamlayan İspanya, soyunma odasına da 36-29 önde gitti.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren İspanya, üçüncü periyodunu 55-37 önde bitirdiği karşılaşmadan 75-42 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.