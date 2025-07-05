Türkiye, İspanya'ya Mağlup Oldu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında İspanya'ya 75-42 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda ev sahibi ekip ile karşı karşıya geldi.
Severo Rodriguez Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 24-12 üstün tamamlayan İspanya, soyunma odasına da 36-29 önde gitti.
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren İspanya, üçüncü periyodunu 55-37 önde bitirdiği karşılaşmadan 75-42 galip ayrıldı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.
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