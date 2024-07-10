Türkiye, İsrail'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Türkiye, İsrail'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Türkiye, İsrail\'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsrail'i 88-76 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın en skorer isimleri Berfin Sertoğlu ve Elif İstanbulluoğlu oldu.

10.07.2024 17:49
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Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde İsrail'i 88-76 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Jeep Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 25-25 eşitlikle tamamlanırken, milliler ilk yarıyı 41-34 önde tamamladı.

Maçın üçüncü çeyreğini 67-54 üstünlükle bitiren ay-yıldızlılar, parkeden 88-76'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Millilerde Berfin Sertoğlu 30 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, Elif İstanbulluoğlu da 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, İsrail'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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