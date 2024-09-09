Türkiye-İzlanda Maçı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Türkiye-İzlanda Maçı 1-1 Beraberlik

Türkiye-İzlanda Maçı 1-1 Beraberlik

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-İzlanda karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Türkiye öne geçerken İzlanda beraberliği sağladı.

09.09.2024 23:47
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir

İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Gretarsson, Hermannsson, Finnsson, Anderson, Thordarson, Gudmundsson, Thorsteinsson, Gudjohnsen, Sigurdsson

Goller: Dk. 2 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 37 Palsson (İzlanda)

Sarı kart: Dk. 44 Gretarsson (İzlanda)

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-İzlanda karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında ay-yıldızlı ekip öne geçti. Umut Nayir'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

10. dakikada sol kanattan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki İrfan Can'ın kafa şutunda top kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

37. dakikada İzlanda beraberliği sağladı. Sağ kanattan Gudmundsson'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Palsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA

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