Türkiye, İzlanda'yı Farkla Yendi - Son Dakika
Türkiye, İzlanda'yı Farkla Yendi

21.08.2025 20:50
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'yı 84-59 mağlup etti.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ikinci maçında İzlanda'yı 84-59 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 49-31 önde tamamlayan milliler, parkeden de 84-59 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Avusturya, Basketbol, İzlanda, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

