Türkiye, Judo Kupası\'nda 2 Madalya Kazandı

Türkiye, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, erkekler 81 kilo finalinde tatamiye çıkan Erman Gürgen, Sırp rakibi Mihajlo Simin'i yenerek altın madalya elde etti.

Kadınlar 48 kilo bronz madalya müsabakasında Sırp Natalija Prolic'i mağlup eden Begümnaz Doğruyol ise üçüncü oldu.