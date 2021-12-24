Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası yarın başlıyor

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası salgın nedeniyle zorunlu olarak verilen iki yıllık aranın ardından yarın Ankara'da yeniden başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan ve hizmet binasında bulunan spor salonunda iki gün sürecek müsabakalarda 52 ilden 224 kadın ve 350 erkek judocu madalya için mücadele edecek. Şampiyonanın kura çekiminde konuşan Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiğimiz Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın heyecanını yeniden yaşayacak olmaktan mutluyuz. Bu müsabakalar ayrıca 2024 Olimpiyat yolunda ilerleyecek judocularımızın belirlenmesi ve olimpik kadromuzun genişlemesine büyük katkı sağlayacak. Başta antrenörler olmak üzere sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Karşılaşmalar yarın sabah saat 09: 00'da eleme mücadeleleriyle başlayacak.