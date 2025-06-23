Türkiye Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

23.06.2025 11:26
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, grup aşamasında önemli istatistiklere imza attı.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan Türkiye, grup aşamasında takım istatistiklerindeki başarısıyla dikkati çekti.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grup maçları sona erdi.

A Grubu'nda 2 galibiyet, bir mağlubiyetle ikinci olarak çeyrek finale kalan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 16 ülkenin mücadele ettiği turnuvada sayı, ribaunt ve şut yüzdesi gibi istatistiklerdeki başarısıyla göze çarptı.

En çok sayı atan ikinci takım

Grupta maç başına 81 sayı kaydeden ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nın en yüksek sayı ortalamasına sahip ikinci takımı oldu.

Millilerin grubunda lider olarak çeyrek finale yükselen Fransa, maç başına 91,3 sayıyla bu alanda zirvede yer aldı.

Maç başına 80,7 sayıyla oynayan turnuvanın bir diğer çeyrek finalisti İspanya ise üçüncü sıraya yerleşti.

En çok ribaunt alan ekip

Türkiye, 45,7 ortalamayla grup aşamasında maç başına en fazla ribaunt alan takım olarak öne çıktı.

Belçika 44,7 ve Çekya 42,7 ribaunt ortalamasıyla milli takımı takip etti.

Turnuvada en fazla savunma ribaundu (100) alan takım konumundaki ay-yıldızlılar, ayrıca en çok hücum ribaundu (37) toplayan üçüncü ekip oldu.

En iyi şut atan takım

Milliler, grup aşamasının en yüksek yüzdeyle şut atan takımı olmayı başardı.

Şampiyonada çıktığı üç maçta 174 şut denemesi yapan ve 84 kez isabet bulan Türkiye, yüzde 48,3'lük oranla zirveye yerleşti.

Turnuvada yüzde 47,7 ile şut atan Fransa ikinci, yüzde 46,7'lik oran tutturan Belçika ise üçüncü sırayı aldı.

En iyi üç sayı yüzdesine sahip ikinci ülke

Türkiye, üç sayılık atışlarda en iyi yüzdeye sahip ikinci ülke olarak dikkati çekti.

Bu istatistikte Fransa yüzde 43,2, Türkiye yüzde 41 ve Slovenya yüzde 37,1 ile ilk 3'e girdi.

Milli takım, iki sayılık atışlarda ise yüzde 52,2'lik oranla 5. sırada yer aldı.

Ribauntta McCowan zirvede, üç sayılarda Tilbe Şenyürek ikincilikte

Milli basketbolcular Teaira McCowan ve Tilbe Şenyürek, bireysel istatistiklerde ön plana çıktı.

Grup aşamasında maç başına 13,7 ribauntla oynayarak bu alanda rakiplerini geride bırakan McCowan, en fazla ribaunt (41), en çok savunma ribaundu (29) ve en fazla hücum ribaundu (13) toplayan basketbolcu olmayı başardı.

Ayrıca McCowan, 3 kezle turnuvada en çok "double-double" yapan oyuncu oldu.

Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 66,7 ile şut atan Tilbe Şenyürek, bu istatistikte ikinci sırayı aldı.

Alperi Onar ise şampiyonanın maç başına en çok asist üreten oyuncuları listesinde 5,7 ortalamayla 6. sırayı elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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